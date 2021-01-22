Берлин принял к сведению призыв Европарламента отказаться от "Северного потока-2"

Правительство ФРГ отреагировало на резолюцию Европарламента с призывом остановить строительные работы газопровода "Северный поток – 2".

Депутаты Европарламента приняли резолюцию накануне в четверг, потребовав от Евросоюза значительно усилить санкции против России и препятствовать завершению строительства трубопровода "Северный поток – 2" в связи с задержанием Навального. Об этом сообщил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберг.

На пресс-конференции ранее Ангела Меркель раскритиковала санкции против строительства проекта "Северный поток – 2", назвав ограничительные меры США неуместными, но отметила, что готова вести переговоры относительно газопровода с новой администрацией Вашингтона.

В свою очередь МИД России призвал зарубежных политиков заняться проблемами своих стран и уважать международное право. Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что заявления связанные с ситуацией с Навальным идут как под копирку. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что Кремль не будет прислушиваться к зарубежным заявлениям о Навальном.

Судно снабжения "Балтийский исследователь", работающее вместе с трубоукладчиком "Фортуна" в датских территориальных водах, возвращается в германский порт Муркан, где хранятся трубы для "Северного потока – 2". Судно находилось на строительстве работ 9 дней.

Трубоукладчик "Академик Черский" в данное время находится рядом с "Балтийским исследователем". Баржа "Фортуна" вышла из порта Росток вечером 21 января, и направилось к месту работ по строительству трубопровода. Ожидается, что судно прибудет в 17:00 местного времени 23 января.

Датское морское управление ранее сообщало, что с 15 января "Фортуна" будет проводить работы в исключительной экономической зоне Дании. Также в проведении работ по строительству газопровода будут участвовать судно снабжения "Балтийский исследователь" и многофункциональное аварийно-спасательное судно "Мурман".