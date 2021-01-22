В России могут узаконить гостиницы в частных домах

В Госдуме предложили узаконить открытие гостиниц в частных домах, особенно в сельской местности. Минсельхоз поддержал это предложение, заявила член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью "Известиям".

В поездках по России граждане сталкиваются с трудностями при размещении в гостиницах. Зачастую гостиниц просто нет, или в них не хватает мест.

Поэтому в курортных городах и природных зонах отдыха открывают гостевые дома. Однако владельцы домов, которые размещают постояльцев без перевода помещения или земельного участка в нежилой фонд, нарушают закон, подчеркнула Бессараб.

Между тем использование жилых помещений для предоставления гостиничных услуг запрещено с 1 октября 2019 г.

Под запрет попадают 200 тыс. домов в Краснодарском крае и 150 тыс. домов в Крыму, не говоря уже о других регионах, отметила Бессараб.

Совет Федерации также готов пересмотреть законодательство. "Мы перегнули палку, запретив работу малых гостиниц. Мы поступили очень неловко. Посчитали, что это жилой фонд. Значит, использовать его можно только по назначению. Это неправильное решение. Надо выправлять положение", – подчеркнул сенатор Валерий Рязанский.

Гостевые дома позволяют многим гражданам иметь заработок. Запрет ведет к уменьшению объема номерного фонда и сокращению внутреннего туризма.

Регионы должны развиваться. Малые семейные гостиницы работают во всех мировых столицах. Нужно придумать, как узаконить их в России, заключил Рязанский.