Минстрой предложил ввести эскроу-счета для строительства частных домов

Минстрой предложил усовершенствовать проектное финансирование строительства жилья, в том числе распространить такое финансирование на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), арендные дома и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК).

Речь идет о введении эскроу-счетов для малоэтажного строительства с привлечением застройщиков.

Средний размер частного дома составил в 2019 г. 139 кв. м, при этом стоимость 1 кв. м дома оказалась ниже стоимости 1 кв. м квартиры в 1,5-2 раза, отмечено в проекте стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2035 г. Проект разработал Минстрой, пишет газета "Известия".

Участники рынка полагают, что распространение проектного финансирования на малоэтажную застройку увеличит доступность жилья.