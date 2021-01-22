Россия в 2020 году увеличила поставки газа в Европу по "Северному потоку"

Россия в 2020 г. увеличила поставки газа в Европу по газопроводу "Северный поток" до рекордных 59,2 млрд куб. м, сообщает компания-оператор Nord Stream.

В 2019 г. по трубопроводу поставлено 58,5 млрд куб. м газа. Таким образом, поставки газа выросли в прошлом году на 1,2%.

Трубопровод оказался более востребованным по сравнению с предыдущими годами, в 2020 г. отмечен самый высокий показатель прокачки со времени ввода "Северного потока" в строй, отмечает Nord Stream.

В 2011-2020 гг. по "Северному потоку" прокачали 382 млрд куб. м газа.

Газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток совокупной протяженностью 1224 км, пропускная способность каждой нитки составляет 27,5 млрд куб. м газа в год.

"Северный поток" проложен из России в Германию по дну Балтийского моря. Сухопутным продолжением Nord Stream в Германии являются газопроводы NEL и OPAL.

Акционерами Nord Stream выступают "Газпром" (51%), немецкие компании Wintershall и E. ON Ruhgas (по 15,5%), а также голландская Gasunie и французская Engie (по 9%).