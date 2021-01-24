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Ситуация на Украине 50 минут назад

24 января 2021 15:09

После смены энергосистемы газ для украинцев сильно подорожает


Global Look Press

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал призыв отказаться Украине от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы. В беседе с RT он процитировал заявление и. о. главы минэнерго Украины Юрия Витренко, который призвал объединиться с европейской системой. По словам Витренко, чтобы стать Европой, Украине необходимо еще больше увеличить цены за потребление энергоносителей для населения.

Тем самым официальный Киев показывает, что уровень жизни населения стоит далеко не на первом месте в приоритетах, заявил Бальбек. Он напомнил, что при объединении с европейской энергосистемой, Украина будет получать тот же российский газ, но из европейского хаба и в разы дороже.

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