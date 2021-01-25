Взлетели мировые цены на кобальт

С начала текущего года мировые цены на кобальт взлетели уже более чем на 20%.

Всё из-за растущего спроса на экологичный транспорт. Этот металл необходим для производства аккумуляторов. В мире сейчас наблюдается настоящий бум электромобилей.

Огромные средства вкладывают всё больше компаний, в том числе высокотехнологичных. Они создают совместные предприятия с представителями автопрома и общими усилиями разрабатывают новые виды транспорта. А ведь этому рынку нужна ещё и инфраструктура. Оттого и наблюдается столь стремительный рост спроса на металлы, в том числе – на кобальт, сообщает телеканал "Россия 24".