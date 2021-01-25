Рубль не заметил 23 января: евро и доллар упали в начале торгов

Курс рубля быстро вырос в первый час торгов понедельника на Московской бирже. Доллар подешевел на 64 копейки до 74,7 рубля, а евро потерял 72 копейки, снизившись до отметки 90,9 рубля, согласно данным на 10:30 мск.

В первый день недели начался период выплаты налогов крупными компаниями, которые конвертируют экспортную выручку в рубли на бирже.

Рубль поддерживает и стабильная ситуация на рынке нефти. В понедельник цены на нефть возобновили рост после быстрого снижения в четверг-пятницу. Европейский сорт Brent, с которым сопоставим российский Urals, в понедельник умеренно дорожает на 0,5% до 55,7 доллара за баррель – это максимум февраля прошлого года. Стоимость нефти на опускается ниже 50 долларов с декабря, и это новый диапазон цен. В понедельник дорожают и российские акции, облигации, а индекс Мосбиржи прибавил почти процент.

В пятницу рубль быстро подешевел: доллар поднялся выше 75 рублей, а евро превысил 91 рубля. В пятницу администрация Байдена провела первый брифинг для журналистов, в ходе которого стало ясно, что смена власти в США не меняет антироссийской риторики – Россию вновь обвинили в хакерских атаках, нарушениях гражданских прав и т.д., а представителем Госдепа США вновь назначена Дженнифер Псаки, которая отвечала за антироссийскую пропаганду во время введения самых жестких санкций против РФ после референдума в Крыму.

В пятницу подешевели и российские акции, и гособлигации. "В данном случае просадка была вызвана опасениями санкций и неопределенностью относительно событий 23 января", – сообщается в комментарии ИК "Атон".