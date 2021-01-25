Правительство РФ продлевает лицензии для предпринимателей

Правительство продлевает на год действие истекающих в 2021 году лицензий для предпринимателей в 10 сферах, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

"Правительство продлит еще на 12 месяцев действие ряда лицензий и разрешений, которые истекают в этом году, соответствующее постановление подготовлено", – отметил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

В целом лицензированию подлежат около 39 видов предпринимательской деятельности, но "лицензии автоматом" представлены для наиболее пострадавших во время пандемии и самых важных социальных сфер. Это "позволит не только продолжить работу в рамках прежних разрешительных документов, но и более плавно распределить нагрузку, связанную с необходимостью их переоформления", – пояснил Мишустин.

По предложению Минэкономразвития продлеваются "автоматом" лицензии для индивидуальных предпринимателей в социально-значимых сферах – медицинской, фармацевтической, образовательной, экологии, охраны труда.

В прошлом году в рамках господдержки бизнеса во время пандемии были перенесены сроки действия для более чем 41 тысячи лицензий и свыше миллиона разных разрешений. "Это позволило прежде всего защитить здоровье людей, а бизнесу – снизить издержки по переоформлению документов и продолжить работу", – пояснил премьер-министр.