Вырастет спрос на разные источники энергии, уверен Путин

Структура потребления энергии в мире вряд ли заметно изменится – будут востребованы и углеводороды, и альтернативные источники энергии, считает президент РФ Владимир Путин на встрече с учащимися ВУЗов в День российского студенчества. Россия готова к переменам.

В мире бурно развиваются альтернативные источники энергии – ветровая, солнечная, приливная энергетика, растет выработка атомной энергии и "все больше и больше возникает вопросов по применению и развития углеводородного сырья". Но растет спрос мировой экономики на все виды энергии.

"Больше будет применяться альтернативных видов, но в ближайшие десятилетия структура потребления энергии вряд ли существенным образом изменится, и все равно углеводороды будут востребованы на протяжении длительного периода времени", – пояснил Путин .

Но Россия, обладая самыми большими в мире запасами газа и нефти, развивает все виды энергетики. "Мы занимаемся и будем заниматься – и солнечной энергией, и энергией прилива, и ветра, и водородной энергетикой – все это делать будем. Но если мы рачительно и по-современному будем использовать углеводороды, а это тоже можно и нужно делать, то конца и края не видно применению в практической жизни этого углеводородного сырья", – пояснил Путин.