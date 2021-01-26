"Роснефть": проект "Восток ойл" не подпадает под санкции Запада

Экспертиза российского проекта "Восток ойл", проведенная мировыми технологическими и юридическими компаниями, подтвердила, что проект не является арктическим шельфовым или сланцевым. Это значит, что "Восток ойл" не подпадает под действие санкций Запада, сообщает "Роснефть".

Проект востребован с инвестиционной точки зрения и не нуждается в привлечении средств в обмен на будущие поставки сырья, подчеркивает компания. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что "Роснефть" ведет с трейдерами переговоры о вхождении в проект в обмен на поставки нефти, но трейдеры опасаются санкций.

Ресурсный потенциал проекта, а также высокое качество нефти делают "Восток ойл" одним из наиболее привлекательных объектов для инвестирования в мировой энергетической отрасли, подчеркивает "Роснефть".

Распространяемые агентством Reuters сообщения "дискредитируют и вводят в заблуждение общественность, включая возможных участников проекта, что может повлечь финансовые потери для компании", отмечает "Роснефть".

"Роснефть" потребовала от Reuters удалить статью с сайта агентства и принести извинения за распространение "недостоверной информации". Компания привлекла адвокатскую организацию для контактов с Reuters по этому поводу и оставляет за собой право обратиться в суд для защиты деловой репутации.

Проект "Восток ойл" на Таймыре включает в себя разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Первая очередь проекта обеспечит добычу до 50 млн тонн нефти в год, вторая – до 100 млн тонн в год. В конце 2020 г. швейцарский нефтетрейдер Trafigura купил 10% в проекте.

Российская энергетика работает в условиях санкций США и ЕС. Санкции начали поэтапно вводить в 2014 г. В частности, под запретом оказались поставки российским компаниям оборудования для разведки и добычи нефти на шельфе на глубине более 150 м, а также оборудования для разработки сланцевых пород.

В 2017 г. США ужесточили финансовые санкции и ввели запрет на поставку в Россию товаров и технологий для добычи нефти. В 2020 г. США приняли военный бюджет на 2021 г., в котором предусмотрена возможность введения санкций в отношении российских экспортных трубопроводов.