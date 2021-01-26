В России повысят экспортные пошлины на пшеницу, кукурузу и ячмень

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства об увеличении с 1 марта экспортных пошлин на пшеницу, кукурузу и ячмень, сообщает пресс-служба правительства.

Экспортная пошлина на пшеницу вырастет с 1 марта с 25 евро до 50 евро за тонну в рамках экспортной квоты.

"Пошлины на ячмень и кукурузу (1000 кг) с 15 февраля по 14 марта равны 0 евро. С 15 марта по 30 июня на ячмень и кукурузу – 10 евро и 25 евро соответственно", – отмечает пресс-служба правительства.

Речь идет об экспорте зерна в пределах тарифной квоты, которая составляет 17,5 млн тонн.

Экспорт зерновых в объемах, превышающих квоту, облагают пошлиной в размере 50% от таможенной стоимости зерна, но не менее 100 евро за 1000 кг.

Решение затрагивает продукцию, вывозимую из России за пределы Таможенного союза.

Правительство полагает, что повышенные пошлины помогут сократить экспорт зерна и позволят переориентировать участников рынка на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью.