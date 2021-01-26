Медведев предложил возмещать малоимущим семьям затраты на интернет

Малоимущие семьи просят помощи для оплаты интернет-связи. В связи с этим необходимо рассмотреть вопрос о возмещении семьям с низкими доходами затрат на доступ в интернет, заявил председатель "Единой России" (ЕР) Дмитрий Медведев на втором социальном форуме ЕР.

Доступ в интернет помогает детям учиться онлайн. Это пример минимально необходимой помощи, в которой нуждаются жители России, подчеркнул Медведев.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому интернет-провайдеры должны обеспечить пользователям бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам.

Правительство определит перечень таких интернет-ресурсов. В список войдут 400 социально значимых сайтов, в том числе 40 сайтов для оказания социальных услуг, почти 90 сайтов для удаленного обучения и девять сайтов для заказа лекарств.

В перечень включат также социальные сети, сайты для детей и родителей, информационные и развлекательные виртуальные страницы и интернет-версии ведущих СМИ.