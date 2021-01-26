Российская компания выкупила у Ford завод двигателей

Американский концерн Ford в августе 2020 года выставил со скидкой 40% на продажу два автомобильных завода во Всеволожске (Ленинградская область) и Набережных Челнах (Татарстан), которые простаивают. Но пока российская компания "Соллерс" выкупила у Ford за 1,14 миллиарда рублей только производство дизельных двигателей для автомобилей Ford Transit в Елабуге, который не выставлялся на публичные торги.

Производственная площадка по выпуску двигателей простаивала с 2019 года, когда Ford Motor Company решила сократить присутствие в России. Начало серийного производства локальных двигателей запланировано на 2023 год, сообщается в пресс-релизах Сбербанка и СП "Соллерс Форд" (Ford Sollers ), которое контролирует "Соллерс". Завод занимает площадь 42 600 кв. м. и расположен рядом с площадкой по сборке автомобилей Ford Transit. Панируется автоматизировать производство моторов на уровне 95%.

Ford в конце марта 2019 года объявил о решении уйти из России: прекращен выпуск легковых машин в стране, закрылись заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Елабуге. В России ежегодно выпускались около 350 тысяч седанов, хетчбэков и универсалов Ford Focus, седанов Mondeo, Fiesta, кроссоверов EcoSport.

Инвестиции американского концерна в три российских завода достигли одного миллиарда долларов. В России остается Ford Sollers – совместное предприятие, созданное Ford Motor Company и "Соллерс" для выпуска фургонов Ford Transit.