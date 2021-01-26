Мишустин: надо создавать максимально комфортные условия для бизнеса РФ и Белоруссии

Необходимо создавать максимально комфортные условия для бизнеса РФ и Белоруссии, запускать новые совместные проекты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Белоруссии Романом Головченко​​​.

Россия лидирует в Белоруссии по накопленным инвестициям – 4 миллиарда долларов по итогам 2020 года. В Белоруссии работает около 320 тысяч компаний с российским участием – это производство автомобильной, сельскохозяйственной, лесозаготовительной техники, химической продукции.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко настаивает на допуске белорусских предприятий к госзакупкам в России.