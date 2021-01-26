МЭА: спрос на газ будет расти, но не все страны выйдут на докризисный уровень

В текущем году мировой спрос на газ будет расти на 2,8%, в сравнении с прошлым 2020 годом. Тем не менее, показателей докризисного уровня потребления удастся достичь не всем странам. Сообщил аналитик Международного энергетического агентства Жан Батист Дюбрей на форуме European Gas Virtual во вторник 26 января.

Международное энергетическое агентство считает, что основными драйверами роста на газ в текущем году будут развивающиеся страны Азии, Африки и Ближнего Востока. Ожидается, что в 2021 году порядка 17% от общего объема газа придется именно на эти страны. По прогнозу МЭА страны с развитой экономикой спрос на газ будут увеличивать постепенно.

Дюбрей сообщил, что некоторым странам Северной Америки и Европы не удастся достичь объемов потребления газа докризисного уровня.

Несмотря на то, что по прогнозам в текущем году ожидается восстановление спроса на газ, аналитики МЭА считают, что резкого возврата к показателям 2019 года не произойдет.

Также Дюбрей отметил, что почти на третью часть контрактов на поставку сжиженного природного газа (СПГ) истекает с 2020г. по 2025 год, при этом увеличивается экспортная мощность СПГ, что приведет к критическому увеличению незаконтрактованных объемов сжиженного природного газа.