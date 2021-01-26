Под Тверью запустили крупнейшую в России фабрику по выпуску респираторов

"Кимрская фабрика им. Горького" получила в мае 2020 г. льготный заем от Фонда развития промышленности – 81 млн руб. под 1% годовых. Деньги пошли на закупку автоматизированной линии по выпуску медицинских и промышленных респираторов мощностью 180 тыс. изделий в сутки при работе в две смены.

Предприятия, которые выпускают респираторы, загружены в среднем на 70%, и это хороший показатель. С учетом новой линии на "Кимрской фабрике им. Горького", пиковые суточные мощности по производству респираторов в России превысили 650 тыс. штук, что создает возможность выхода на новые рынки, заявил замглавы Минпромторга Михаил Иванов.

На новой линии под Тверью производят медицинские и промышленные респираторы класса защиты FFP2 и FFP3. Эти респираторы защищают от бактерий, вирусов, пыли и других аллергенов с эффективностью до 98%, подчеркивает Минпромторг.

"Кимрская фабрика им. Горького" намерена поставлять респираторы в лечебные учреждения, аптечные сети и крупным промышленным предприятиям. Компания является ведущим российским производителям средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Фонд развития промышленности предоставляет российским предприятиям займы под 1-3% годовых в размере от 5 млн до 2 млрд руб. на срок до семи лет на развитие инновационных проектов.