Минтруд назвал размер прожиточного минимума за III квартал 2020 года

Размер прожиточного минимума (ПМ) для трудоспособного населения составил за III квартал 2020 г. 12542 руб., сообщает Минтруд.

"Установить по согласованию с Минэкономразвития и Минфином величину прожиточного минимума в целом по России за III квартал 2020 г. на душу населения 11606 руб., для трудоспособного населения – 12542 руб., для пенсионеров – 9519 руб., детей – 11580 руб.", – отмечено приказе главы Минтруда Антона Котякова. Приказ размещен на портале правовой информации.

Президент Владимир Путин 29 декабря 2020 г. подписал закон о новом порядке расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и ПМ. Закон вступил в силу с 1 января 2021 г.

Теперь МРОТ и ПМ рассчитывают не на основе стоимости потребительской корзины, а на основе размера среднего дохода работающих россиян.

Прожиточный минимум служит основой для определения размера ежемесячного пособия на первого, второго и третьего ребенка в возрасте до трех лет в рамках нацпроекта "Демография", размера пособий на детей от трех до семи лет, а также размеров других социальных пособий и выплат.