Стоимость нефти Urals превысила $55 за баррель впервые с февраля

В Европе стоимость российской экспортной нефти Urals впервые с февраля 2020 года превысили $55 за баррель. Повышение произошло с середины января на фоне планирующихся сокращений ОПЕК+.

В середине декабря прошлого года Urals поднялась выше $50 за баррель, но к 12 января котировки российской нефти в Европе поднялись выше$55 за баррель. На северо-западе Европы к 25 января стоимость Urals снизилась до $54,75 за баррель.

Такой отметки в этом региона Urals достигала в последний раз во второй половине февраля 2020 года. В Средиземноморье 25 января котировки российской нефти составили $54,9 за баррель.

Экспорт российской нефти в Европу из портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийск уменьшится на 1,74 млн. тонн, достигнув 4,3 млн. тонн. Это следует из плана отгрузок нефти на февраль.

При уменьшении поставок российской нефти и сокращении добычи нефти в Саудовской Аравии создается давление на рынок со стороны предложений. Urals будет править ситуацией в условии нехватки сернистой нефти в Европе. Об этом сообщил ТАСС управляющий редактор по рынку нефти S&P Global Platts Иэн Стивенсон.