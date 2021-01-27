Рубль за год: цены на АЗС растут вторую неделю подряд

Розничные цены на бензин и дизтопливо растут вторую неделю подряд и с начала года прибавили примерно по 10 копеек на каждый вид топлива, согласно данным ЦДУ ТЭК на 24 января.

На прошедшей неделе автомобильное топливо дорожало во всех округах России, кроме Дальнего Востока. За год средняя цена литра бензина Аи-92 выросла к 24 января на 2,5%, или на 1,1 рубля, Аи-95 — на 3% (1,4 рубля), литр дизтоплива зимнего подорожал на 1,5% (74 копейки), летнее — на 1,6% (75 копеек).

По сравнению с 1 января 2021 года средняя цена литра бензина Аи-92 увеличилась на 0,32% (14 копеек), Аи-95 — на 0,3% (14 копеек), литр дизтоплива зимнего сорта — на 0,08% (4 копейки), летнего сорта — на 0,15% (7 копеек).

Цена топлива на АЗС не должна превышать инфляцию по соглашению правительства с нефтекомпаниями. Годовая инфляция в России в первом квартале 2021 года составит около 5% и вернется к 4% в середине года, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина 18 декабря.

Рост стоимости топлива в России ускорился в декабре прошлого года и в первых числах января из-за подорожания нефти на мировых рынках. Рост розничных цен бензина сохранится в пределах инфляции, заявил журналистам заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. В Минфине уточнили сроки сглаживания всплеска цен – один-два месяца.