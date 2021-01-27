ФНС собирает данные о ценах на продукты. Зачем?

Ретейлеры добровольно передают в Федеральную налоговую службу квартальные прогнозы цен на продукты, сообщили РИА Новости в ФНС.

Эти данные – налоговая тайна и не разглашаются. Прогнозные цены анализируются в правительстве и позволяют оперативно реагировать на неоправданный рост цен или нехватку товаров в регионах. "Информация о поквартальных прогнозах изменения цен по социально значимым продовольственным товарам была запрошена информационным письмом у крупнейших торговых сетей и крупнейших производителей продовольственных товаров​​​", – сообщили в пресс-службе ФНС.

ФНС помимо этого получает данные о ценах из системы онлайн-касс всех торговых точек – данные о расчетах на кассах поступают в налоговую службу в онлайн-режиме.

Ранее в Минсельхозе рекомендовали властям регионов провести с производителями переговоры о сдерживании цена на макароны, яйца и картофель. Правительство РФ в конце декабря 2020 года получило право замораживать цены в любой момент. Инфляция в 2020 году в России стала самой высокой за 4 года – 4,9%, подсчитал Росстат. Драйвером роста цен стали два продукта. Сахар-песок стал лидером по росту потребительских цен – сразу на 64,54%. Подсолнечное масло за год подорожало на 25,91%. Производители продовольствия, Минпромторг, Минсельхоз и крупные ритейлеры 16 декабря 2020 года подписали соглашение о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, которые будет действовать до 1 апреля 2021 года. Соглашениями установлены предельные цены на сахар в 46 рублей за килограмм и 110 рублей за литр подсолнечного масла. Труднодоступных регионах, таких как в Калининграде, на Крайнем Севере и за Уралом, предельные цены будут устанавливаться местными властями через повышающие коэффициенты.