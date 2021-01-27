Госдума закрыла лазейку для увода дивидендов от 15-процентного налога

Госдума приняла поправку закон, которая закрывает возможность избежать уплаты 15-процентного НДФЛ на дивиденды для состоятельных россиян.

Пока поправка не утверждена Советом Федерациии и президентом РФ, и сейчас можно еще скрыть дивиденднй доход через выплату по цепочке от российской компании к иностранной, а затем через нее – к российскому получателю. Это так называемый "сквозной подход" в налогообложении. Но поправка закрывает эту лазейку и в этом случае все равно вскоре придется платить налог в 15%.

С 1 января 2021 года в РФ действует НДФЛ в 15% на доходы свыше 5 миллионов рублей в год. 23 ноября 2020 года президентом РФ подписан закон об увеличении со следующего года ставку налога на доходы физических лиц в 15%, которые зарабатывают больше пяти миллионов рублей в год. Налог на остальной доход составит 13%.