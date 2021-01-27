Путин назвал преодоление бедности в РФ самым главным направлением работы

Преодоление бедности является главной задачей на сегодняшний день. Сообщил президент РФ Владимир Путин по видеосвязи в рамках Международного экономического форума в Давосе в среду 27 января.

Владимир Путин отметил, что вышли из бедности более 1 млрд. человек в мире, благодаря чрезвычайно успешным для мировой экономики последним 40 годам. По данным Всемирного банка в Китае количество людей с низкими доходами снизилось с 1,1 млрд. человек в 1990 до почти 300 млн. в последние годы, что, безусловно, является успехом Китая. В России с 64 млн. человек с 1999 сократилось до почти 5 млн. человек в настоящее время и это тоже движение вперед в самом главном направлении – отметил Путин.

Глава РФ заявил, что для понимания современных мировых проблем необходимо понимание того, кто получил наибольшую выгоду от роста глобальной экономики. Он отметил, что развивающиеся страны, использующие увеличивающийся спрос на традиционные и новые товары, безусловно выиграли. Но, помимо образования рабочих мест и экспортных поступлений, результатом встраивания в глобальную экономику стали и социальные издержки в виде ощутимого разрыва в доходах граждан.

Также Путин отметил, что в развитых странах проблемы расслоения общества являются еще более глубокими. По данным Всемирного банка в США насчитывалось в 2000 году порядка 3,6 млн. человек, уровень доходов которых составлял не более $5,5 в сутки.

В 2016 число таких граждан было 5,6 млн. человек. Президент России отметил, что подобная тенденция наблюдается и в развитых экономиках Европы. Но в этот же период глобализация привела к существенному увеличению прибыли крупных транснациональных компаний, прежде всего американских и европейских, отметил Путин.