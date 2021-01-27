Продлен беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ

Заместитель мэра столицы Петр Бирюков уточнил, что москвичам не нужно подавать заявление для продолжения получения субсидии на оплату ЖКУ, срок которых заканчивается 1 апреля текущего года. Данное постановление было подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

В настоящее время субсидию получает более миллиона москвичей, из которых почти 80% пенсионеров. Поддержку получают семьи, которые расходуют на оплату ЖКУ больше 10% совокупного дохода.

Ранее субсидии на оплату ЖКУ выдавались гражданам на полгода. Необходимо было заново подавать документы об отсутствии задолженностей и подтвердить уровень доходов семьи и заявление для продления выплаты на следующие шесть месяцев.

В связи с пандемией коронавируса ограничение в сроках сняли до 31 декабря прошлого года, и субсидия продлевалась автоматически. Данная мера продлена до 1 апреля и гражданам, у которых заканчивается срок предоставления выплаты с 1 января по 1 апреля, не надо подавать заново документы и заявление. Субсидия будет предоставлена автоматически в прежнем размере на следующие полгода.

Бирюков пояснил, что 1 января была упрощена процедура получения субсидии на оплату ЖКУ и вся необходимая для продления субсидии информация теперь получается государственными органами через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Норму на получение субсидий регионы устанавливают самостоятельно. Получить господдержку в Москве можно, если расходы на ЖКУ превысят 10% совокупного семейного дохода. В Санкт-Петербурге превышение должно быть 14%.

Всего на эти цели в 2020 году было направлено более 106 миллиардов рублей. Это льготы для ветеранов, инвалидов, а также граждан, пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Они оплачивают 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг. Оставшуюся часть оплачивается государством. Эти расходы регионов возмещаются из федерального бюджета.