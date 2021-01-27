Путин: пандемия вызвала всплеск популизма в странах

Обострившиеся во время пандемии экономические и социальные проблемы раскалывают общество, вызвали всплеск популизма, заявил президент России Владимир Путин в своем выступлении в Давосе на Всемирном экономическом форуме, который в этом году проходит в режиме видеоконференции.

Он отметил изменения в глобальной экономике, политике, соцсфере всех стран – новый вирус стал вызовом для всего человеечества. Пандемия обострила ранее существовавшие проблемы в мире, "подстегнула, ускорила структурные изменения, предпосылки для которых уже были достаточно давно сформированы", – отметил Путин.

Во время пандемии развивающиеся страны "использовали растущий спрос на свои традиционные и даже на новые товары", но такое встраивание в глобальную цепочку привело не только к росту экспортных доходов и рабочих мест, но и привело к существенному разрыву в доходах граждан.

"Пандемия обострила проблемы дисбаланса также ранее уже накопившиеся в мире​​​. Есть все основания полагать, что существуют риски дальнейшего нарастания противоречий и такие тенденции могут проявляться практически во всех сферах", – предупредил глава российского государства.

Поэтому для всех стран "ключевой вопрос сегодня – как выстраивать логику действий". И монетарные власти должны выстроить разумную политику. "Дальнейшее развитие экономики будет в большей степени основано на бюджетных стимулах, а ключевую роль здесь будут играть государственные бюджеты и центральные банки", – подчеркнул Путин.