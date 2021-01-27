Россия в 2020 году увеличила производство молока до 32 млн тонн

Производство молока в России выросло в 2020 г. на 855 тыс. тонн до 32 млн тонн, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на XII съезде Национального союза производителей молока ("Союзмолоко"). Это лучший показатель за последние десять лет, подчеркнул министр.

Средний надой молока на корову в сельхозпредприятиях превысил 6 тыс. кг, что стало рекордом в истории современной России, отметил Патрушев.

Россия увеличила производство мороженого, сыров, творога и сливочного масла. Показатели выпуска кисломолочной продукции и сухого молока не изменились.

По прогнозу Минсельхоза, производство молока достигнет в 2021 г. 32,6 млн тонн, заявил Патрушев и добавил, что для достижения этой цели необходимо совершенствовать кормовую базу и генетику.

Экспорт молочной продукции вырос в прошлом году на 12% и превысил $300 млн. "Растут поставки сыров, творога, сливочного масла и молочной сыворотки. Рынки сбыта – Казахстан, Белоруссия, Азербайджан, Узбекистан. В 2020 г. для российской молочной продукции открылись рынки Японии, Вьетнама, Саудовской Аравии. Кроме того, начались поставки сухого молока в Китай. Эта работа продолжается", – подчеркнул министр.

Между тем главная задача – повысить самообеспеченность России молоком. Доктрина продовольственной безопасности России предусматривает, что самообеспеченность молоком и молочными продуктами должна составлять не менее 90%. "По оценке Минсельхоза, в 2020 г. самообеспеченность составила 84,1%", – отметил Патрушев.

Для ускорения развития молочной отрасли действует "широкий спектр инструментов господдержки". "В 2020 г. на господдержку выделено 28,3 млрд руб. В текущем году все существующие меры господдержки сохранятся. Более того, для дополнительной поддержки животноводческих предприятий и переработчиков расширено предоставление целевых краткосрочных кредитов. Так, с 2021 г. такие кредиты можно использовать для закупки зерна, шротов, премиксов, аминокислот на кормовые цели", – пояснил Патрушев.

При этом основная задача состоит в том, чтобы предотвратить необоснованные скачки цен на молоко и продукты переработки, заключил глава Минсельхоза.