Президент РФ предупредил Давос о непредсказуемости финансовых пузырей

Мировые Центробанки своей политикой "количественного смягчения" увеличивают расслоение общества в странах по доходам и может привести к непредсказуемым последствиям, заявил президент России Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит в режиме видеоконференции.

ЦБ стран поддерживают низкие ключевые ставки и печатают деньги для выкупа облигаций на рынке, чтобы поддержать высокие цены на финансовом рынке. В этом случае зарабатывают только крупные биржевые игроки, международные финансовые конгломераты.

"Абсолютно ясно, что мир не может идти по пути построения экономики, работающей на миллион человек или даже на золотой миллиард. Это просто деструктивная позиция. Такая модель по определению неустойчивая", – считает российский лидер.

Такая политика ведет к мировому неравенству, большому социальному расслоению внутри стран. "Так называемое количественное смягчение, которое только повышает, раздувает пузырь стоимости финансовых активов, ведет к дальнейшему расслоению в обществе", – подчеркнул Путин. Такая политика мировых ЦБ привела к тому, что перестали работать ранее действовавшие механизмы экономики, сменивший их "механизм количественного смягчения раздувает финансовый пузырь и ведет к увеличению разрыва между реальной и виртуальной экономикой".

Страны увеличивают выпуск гособлигаций для привлечения денег с рынка в госбюджеты, а прежние гособлигации выкупаются на свеженапечатанные деньги. Это финансовая пирамида госдолга недолговечна – в ЕС и США госдолг уже превысил размер их экономик.

По оценкам МВФ, уровень совокупного долга государственного и частного сектора вплотную приблизился к отметке 200% от глобального ВВП, а в отдельных экономиках он превысил 300% национального ВВП", – напомнил Путин.

Даже у такого механизма закончился ресурс регулирования экономики. "Это чревато непредсказуемыми потрясениями", предупредил президент РФ. По словам Путина, ему об этом "говорят представителя реального сектора экономики из многих стран мира.

Технологический всплеск возможно позволит перегрузить глобальную экономику. "Определенные надежды на то, что удастся перезагрузить прежнюю модель роста, связаны с бурным технологическим развитием", – считает российский президент.