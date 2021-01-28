В ФРГ назвали сумму замороженных российских активов

Размеры замороженных активов и денежных средств россиян и российских компаний оцениваются в 7 миллионов евро, сообщается в отчете министерства экономики и энергетики Германии. Кипр и ФРГ заморозили наибольшие суммы активов и денег россиян.

С момента введения санкций ЕС 17 марта 2014 года по 2018 год Германия заблокировала счета и активы на сумму свыше 485 тысяч евро, Ирландия – 24 тысячи евро, Италия – почти 94 тысячи евро, Нидерланды – 806 евро, Кипр – более 3 миллионов евро. В 2019 году Германия заблокировала свыше 337 тысяч евро, Ирландия – 77 тысяч евро, Италия – 148 тысяч евро, Нидерланды – 819 евро.

В целом за шесть лет с 2014 года Германия "заморозила" активы и денежные средства россиян и российских компаний на 1,8 миллиона евро. Депутат фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге Антон Фризен в интервью РИА Новости назвал эффект от санкций "плачевным", поскольку ущерб немецкого бизнеса намного больше – потеряны "тысячи рабочих мест, особенно в бывшей ГДР".

Экономический ущерб Евросоюза из-за санкций против России только с марта 2014 года до 2016 года составил 42 миллиардов долларов США, заявил РИА Новости глава комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст ("Левые")