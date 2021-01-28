Доходы крупнейших рантье России упали на четверть

Владельцы коммерческой недвижимости в России получили доход от сдачи в аренду всего в размере 5,8 миллиарда долларов, а в 2019 году российские рантье собрали 7,7 миллиарда долларов, подсчитал Forbes.

Доход упал на 24% из-за простоя в несколько месяцев торговых центров, гостиниц, отказа арендаторов от площадей в бизнес-центрах, падения трафика стрит-ретейла. Даже после снятия карантина заполняемость площадей не достигла докризисного уровня.

Владельцы недвижимости искали разные выходы из ситуации – кто-то пробовал договариваться о господдерже, реструктуризации кредитов, а кто-то начал майнить криптовалюту, которая подорожала во время пандемии.

На первом месте по доходам в России среди владельцев недвижимости компания "Киевская площадь" (владельцы – Год Нисанов и Зарах Илиев) —1,3 миллиарда долларов. Далее в "пятерке" – группа "Ташир" (Самвел Карапетян, 585 миллионов долларов), "Сафмар" (Михаил Гуцериев, Саит-Салам Гуцериев, 460 миллионов долларов), Ingka Centres (Stichting INGKA Foundation, 330 миллионов долларов), О1 Properties (Валерий Михайлов, Павел Ващенко, 295 миллионов долларов).

На шестом месте – Enka (семья Тара, 290 миллионов долларов), далее – Crocus Group (Араз Агаларов, 240 миллионов долларов), "Абсолют" (Александр Светаков, 190 миллионов долларов), "Комплексные инвестиции" (Алексей и Юрий Хотины, 190 миллионов долларов). Замыкает "десятку" крупнейших рантье Raven Property Group (Глин Хирш, 190 миллионов долларов).