Банк России разработает стандартный договор банковского вклада

Банк России представит единый договор банковского вклада, чтобы повысить защищенность потребителей банковских услуг, заявил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

"Банковский вклад не урегулирован с точки зрения требований к раскрытию информации об основных условиях и особенностях вклада", – отметил Мамута.

Банки зачастую не полностью раскрывают условия выплаты дохода по вкладу. Проблема обострилась на фоне быстрого развития так называемых структурных вкладов, когда к вкладу в качестве довеска предлагают инвестиционное страхование жизни, а также страховой или финансовый продукт.

Вкладчик может понять условия вклада, внимательно проштудировав многостраничный договор вклада. При этом вкладчик должен быть юристом. В повседневной жизни такое совпадение почти не встречается, а простому гражданину трудно разобраться в хитросплетениях договора вклада.

Между тем выплата повышенного дохода по структурному вкладу является следствием выполнения ряда условий, в том числе приобретения дополнительного инвестиционного продукта.

Стандартизация договора банковского вклада повысит защищенность вкладчика, заключил Мамута.