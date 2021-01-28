Минфин: "АЛРОСА" не нуждается в господдержке, спрос на алмазы растет

Компания "АЛРОСА" не нуждается в господдержке, поскольку спрос на алмазы растет, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Пока (алмазный – прим. ред.) рынок очень хороший. Никаких предпосылок для этого (господдержки – прим. ред.) не видим. Будем дальше мониторить", – отметил Моисеев.

Сейчас не совсем понятно, почему растет спрос на алмазном рынке: речь может идти об отложенном спросе или полноценном восстановлении спроса, пояснил замминистра.

Минфин к концу I квартала представит президенту Владимиру Путину предложения по "АЛРОСА". "Пока результаты "АЛРОСА" очень хорошие", – пояснил Моисеев.

Продажи "АЛРОСА" выросли в декабре 2020 г. на 34% в месячном выражении до $522 млн.

Продажи алмазно-бриллиантовой продукции в стоимостном выражении составили в 2020 г. $2 млрд 801,7 млн против 3,338 млрд в 2019 г. Таким образом, продажи сократились в прошлом году на 16%.

Общая стоимость проданного алмазного сырья составила $2,652 млрд, бриллиантов – $150 млн против $3,273 млрд и $64,7 млн соответственно в 2019 г.