Биткоин вновь стремительно растет

В соответствии с данными крупнейшей по объему торгов криптовалютами биржи Binance, в ночь на пятницу значительно растет стоимость самой популярной криптовалюты – биткоина, подорожавшего более чем на 10 процентов – до 33 570 долларов.

Ранее биткоин взлетел в цене во второй половине декабря минувшего года: 16 декабря криптовалюта превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое. В наступившем году биткоин установил очередной исторический рекорд 8 января, составив 41 950 долларов, после чего стал заметно корректироваться, напоминает РИА Новости.