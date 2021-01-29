Госдолг регионов в 2020 году вырос на 18%

Госдолг российских регионов в 2020 году вырос на 383 миллиарда рублей, или на 18%, до 2,5 триллиона рублей, сообщил "Российской газете" первый заместитель министра финансов Леонид Горнин.

56% от этого прироста долга регионов пришлось на льготные кредиты из федерального бюджета по мизерной ставке. Остальной прирост пришелся на размещение региональных облигаций, а долг по самым дорогим кредитам – банковским – за год сократился на 5,6 миллиарда рублей.

"Несмотря на общий рост государственного долга регионов, его структура улучшилась", – отметил Горнин. Долговая нагрузка – соотношение госдолга и доходов бюджетов регионов – на 1 января 2021 года снизилась до 27,3% с максимума в 36,5% после кризиса 2014 года. "Долговая нагрузка регионов остается на безопасном уровне, который примерно соответствует уровню конца 2012 года", – подчеркнули в Минфине.

По итогам года бюджеты регионов исполнены с общим дефицитом в 677 миллиардов рублей, из которых 560 миллиардов, или 83% дефицита, пришлось на 16 регионов с высокой долей ТЭК в структуре доходов, и на Москву, Санкт-Петербург, Московскую область.