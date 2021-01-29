Приколисты с Reddit взялись за криптовалюты: Dogecoin подорожала на 460%

Стоимость криптовалюты Dogecoin, созданной когда-то шутки ради, резко выросла более чем на 70% на бирже. Причина – пользователях форума Reddit, которые вот вновь тестируют рыночные механизмы на прочность.

Недавно группа пользователей с Reddit "по приколу" подняла в цене акции нескольких американских компаний. Начали форумчане с скупки акций сети игровых магазинов GameStop.

Так участники форума Reddit хотели помешать брокерам и фондам, которые ставили на падение акций. Их возмутило, что хедж-фонды "топят" GameStop. Сами инвестфирмы в результате кампании уже потеряли миллиарды долларов.

Группа выбрала акции с очень большим объемом коротких позиций, заставив хедж-фонды из-за бурного роста бумаг срочно закрывать короткие позиции, выкупая подорожавшие акции, чтобы ограничить убытки.

Теперь же пользователи Reddit решили перейти к следующему шагу – повлиять на рынок серебра и криптовалют.

Так, внезапно начали расти в цене компании, добывающее серебро – First Majestic Silver Corp. и IShares Silver Trust., сообщает Bloomberg. А стоимость фьючерса на серебро на полтора часа в четверг взлетела сразу на 6,7% "без особых на то оснований", затем цена скорректировалась, и в пятницу снова растет – на 2,1%.

Кроме того, участники сабреддита WallStreetBets раздувают стоимость криптовалюты-шутки Dogecoin, которая в четверг взлетела более чем на 800%.

В пятницу, по данным портала CoinMarketCap, этот рост продолжается и составляет 374%, достигая 0,06 доллара за токен.

Действия WallStreetBets затем затронули и другие компании – AMC Entertainment, Koss Corp., Bed Bath & Beyond, Naked Brand Group и даже одного из крупнейших американских авиаперевозчиков American Airlines.

На фоне действий пользователей сообщества Reddit, брокеры в США начали ограничивать сделки с акциями, на цену которых повлияли форумчане.