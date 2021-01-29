В ПФР сообщили об индексации социальных выплат с 1 февраля

На 4,9% с 1 февраля будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для 14,7 млн. граждан России, которые пользуются правом на федеральные льготы. Об этом сообщает Пенсионный фонд России в пятницу 29 января.

В сообщении уточняется, что к данной категории граждан относятся: ветераны военных действий, инвалиды, люди подвергшиеся радиации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического труда и некоторые другие граждане. Размер индексации определен, исходя из уровня инфляции прошлого года.

Помимо этого с 1 февраля на 4,9% будет проиндексирован набор социальных услуг, который входит в состав ЕДВ. В сообщении сказано, что с 1 февраля стоимость данного набора возрастет до 1 211,66 рубля в месяц.

Также будет увеличено пособие на погребение, выплачиваемое Пенсионным фондом РФ родственникам умершего неработающего пенсионера. С февраля проиндексированный размер пособия составит 6, 424,98 рубля.

В сообщении Пенсионного фонда России сказано, что на компенсации соцвыплат будет выделено 435 млрд. рублей.

Руководитель Пенсионного фонда РФ Максим Топилин ранее сообщал, что в начале года также была проведена индексация исходя из уровня инфляции пенсий неработающим пенсионерам. Данная прибавка затронула 32 млн. человек и составила в среднем 1 039 рублей.