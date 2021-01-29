Доходы россиян упали в 2020 году сильнее, чем прогнозировало правительство

Реальные располагаемые доходы россиян упали в 2020 г. на 3,5%, сообщает Росстат. Правительство прогнозировало, что доходы сократятся на 3%.

Между тем доходы населения упали в IV квартале 2020 г. на 1,7% в годовом выражении, в III квартале – на 5,3%, во II квартале – на 7,9%. В I квартале показатель вырос на 1%.

Реальные располагаемые доходы населения представляют собой доходы за вычетом обязательных платежей (оплата ЖКУ, налоги, сборы) с поправкой на уровень инфляции.

Падение доходов во II квартале 2020 г. оказалось самым существенным с 1990-х гг.

В 2019 г. доходы россиян выросли на 1%, в 2018 г. – на 0,1%. В 2017 г. показатель снизился на 0,5%, в 2016 г. – на 4,5%, в 2015 г. – на 2,4%, в 2014 г. – на 1,2%.

По прогнозу Минэкономразвития, доходы населения вырастут в 2021 г. на 3%.