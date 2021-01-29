В России начнут производить сыры с плесенью

Акционерное общество "Агрокомплекс им. Ткачева" начнет в 2021 г. строительство завода по производству сыров с белой и голубой плесенью. Компания вложит в проект 5 млрд руб., заявил глава агрокомплекса Евгений Хворостина.

"В этом году мы намерены вложить порядка 5 млрд руб. в завод по производству сыров с плесенью. В октябре планируем начать строительство завода", – отметил Хворостина.

Завод запустят в рамках программы импортозамещения, поскольку "таких сыров качественного уровня в России сегодня нет". Компания намерена выпускать сыры европейского качества, подчеркнул Хворостина в интервью ТАСС.

"Агрокомплекс им. Ткачева" объединяет 29 сельхозпредприятий и более 700 розничных магазинов. Компания занимается животноводством, растениеводством, переработкой сельхозпродукции, производством продуктов и розничной торговлей.

"Агрокомплекс" занимает второе место в России по производству молока, пятое место – по сахару, шестое – по мясу.

В 2020 г. компания увеличила производство сыров на 54% до 9,3 тыс. тонн. Ежесуточная переработка молока достигла 523 тонн (+ 18% в годовом выражении). Выпуск плавленых сыров вырос на 15% до 440 тонн.