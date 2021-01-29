Илон Маск поднял цену акций разработчика игры Cyberpunk 2077

После упоминания миллиардером и главой компании Tesla Илоном Маском в Twitter игры Cyberpunk 2077 стоимость ценных бумаг польской гейм-студии CD Projekt взлетели на 19%.

Маск написал, что эстетика игры невероятна. Этот твит спровоцировал самый сильный рост акций компании с июня 2015 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

До этого Маск в своем Twitter сообщил, что в новой модели Tesla – Tesla Model S Plaid, продажи которой стартуют в феврале, можно будет играть в Cyberpunk.

Замечено, что после упоминания Маском в Twitter какой либо компании, ценных бумаг или продуктов, стоимость акций начинает резко расти. Например, 26 января стоимость акций платформы для продажи изделий hand-made Etsy выросли на 11%, после того, как миллиардер сообщил, что ему очень понравился сервис и он купил вязаный шлем для своей собаки.

После публикации в начале января Маском картинки с персонажем аниме и игры Idolmaster, акции гейм-студии Bandai Namco, которая создала эту игру, выросли на 4,4%.

Как-то глава Tesla Илон Маск посоветовал своим подписчикам в Twitter использовать мессенджер Signal. Инвесторы, решившие приобрести акции сервиса, перепутали его с малоизвестной компанией Signal Advance, акции которой в результате выросли на 1100%.