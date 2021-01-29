McDonalds начала открывать рестораны в московских "Пятерочках"

Компании X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель" и "Чижик") и McDonalds запустили пилотный проект по открытию ресторанов быстрого питания в магазинах "Пятерочка".

Первый McDonalds заработал в столичной "Пятерочке" по адресу Волоцкой переулок, д. 9, сообщают компании.

В новый ресторан McDonalds площадью 220 кв. м можно зайти с улицы, а также из торгового зала "Пятерочки". Предприятие работает на доставку, заказы можно сделать также с помощью "Макавто".

В 2020 г. Х5 и McDonalds запустили предприятия быстрого питания в супермаркетах "Перекресток" в Химках и Домодедове.

В 2021 г. компании намерены открыть еще несколько точек в магазинах "Пятерочка".

McDonalds развивает также сотрудничество со Сбербанком. Так, отделение Сбербанка, совмещенное с рестораном McDonalds, работает у метро "Новослободская" в Москве.

McDonalds имеет более 780 предприятий в 60 субъектах России.