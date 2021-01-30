Проиндексированы федеральные социальные пособия

С 1 февраля в России увеличивается размер социальных пособий, сообщается на сайте российского правительства. Уточняется, что с 1 февраля размер ряда социальных пособий для инвалидов, ветеранов, чернобыльцев, героев России, работников, получивших увечья на производстве и пр. увеличится на 4,9%. Индексация коснется и некоторых пособий, выплачиваемых семьям с детьми: единовременных пособий при рождении или усыновлении ребенка и пр.

В частности, на социальные выплаты, предоставляемые Пенсионным фондом России, в 2021 году планируется направить 435 миллиардов рублей​​​.

Выплаты индексируются с 2018 года по установленным правилам, учитывающим фактический индекс потребительских цен за предыдущий год.