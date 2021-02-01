В конгрессе США увидели угрозу санкций для доллара

Страны, против которых США ввели экономические санкции, снижают долю доллара в торговых межгосударственных расчетах. Это ослабляет лидерство доллара в мировой экономике, сообщается в обзоре исследовательской службы конгресса США.

В первую очередь это касается расчетов России, Ирана и Венесуэлы с торговыми партнерами из Европы, Америки и Азии. Вместо доллара все чаще используется евро, юань, а в странах ЕАЭС, БРИКС – рубль и местные валюты. "Если страны переключатся с доллара на альтернативные валюты, США могут столкнуться с рядом экономических последствий, в том числе с ростом расходов по займам", — сообщается в аналитическом отчете конгресса США, который цитирует RT.

США пострадали и от ответных санкций – российский запрет России на импорт продуктов из США привел к сокращению доходов Аляски от продажи морепродуктов, пострадали и производители яблок и груш в штате Вашингтон, сообщается в документе.

В 2020 году впервые евро стал наиболее используемой валютой для глобальных платежей, впервые с февраля 2013 года обогнав доллар по популярности в международных расчетах, сообщил Bloomberg по итогам анализа данных SWIFT (Система всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций). За единой валютой Европейского Союза и долларом США в международных расчетах следуют британский фунт и японская иена. Канадский доллар обогнал китайский юань и занял пятое место. Эти перемены произошли в октябре, согласно данным SWIFT, которая обрабатывает сообщения о трансграничных платежах для более чем 11 000 финансовых учреждений в 200 странах.