Свыше 1,5 миллиарда долларов Вексельберга заблокированы из-за санкций

Российский бизнесмен, создатель группы "Ренова", Виктор Вексельберг не может получить доступ к своим деньгам на счетах в американских и швейцарских банках на сумму 1,5 миллиарда долларов. Заблокированы и счета благотворительных проектов. Об этом бизнесмен впервые сообщил изданию Forbes.

Вексельбергу не разрешают использовать деньги для помощи, пострадавшим от пандемии. Это произошло после того, как США в 2018 году решили включить в санкционный список всех россиян из топ-списка Forbes, кто, по мнению Минфина США, участвовал в государственных проектах правительства, или встречался с российским президентом. В списке 26 человек, включая Олега Дерипаску, Андрея Костина, Алексея Миллера.

После этого от Вексельберга отвернулись и его зарубежные друзья, бизнес-партнеры. "Для меня санкции стали потрясением, я никогда не мог предположить, что этот цивилизованный мир, исходя из своих взглядов и позиций, может принимать такие решения, как говорится, без суда и следствия", — заявил бизнесмен.

Из-за санкций пострадали не только заграничные проекты Вексельберга, но и российские. Согласно предписанию Минфина США, всем гражданам США и иностранным контрагентам запрещено вести бизнес с Вексельбергом и "Реновой". После этого Вексельбергу по предписанию Минфина пришлось продать свои доли в швейцарских компаниях "Реновы", чтобы вся группа не пострадала. Но деньги, поступившие после продажи акций, оказались заблокированными.

США сохранят санкции против России пока власти Украины не получат под свой контроль Крым и Донбасс. Об этом во вторник, 12 февраля 2019 года, заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн заявил на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине.