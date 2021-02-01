Российские торговые сети не сообщают о сложностях с логистикой товаров

Торговые сети не подтверждают информацию о сложностях с перевозкой товаров морем из-за роста мировых ставок на фрахт.

Об этом сообщили ТАСС в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющей 26 крупнейших розничных торговых сетей и представляющей более 30% российского розничного рынка.

В организации отметили, что запасы товаров в торговых сетях традиционно поддерживаются на высоком уровне и гарантируют удовлетворение потребительского спроса на любом уровне.

Ранее газета РБК со ссылкой на опрошенных экспертов сообщала, что повышение мировых цен на перевозки грузов морем в конце прошлого года может привести к росту стоимости отдельных категорий импортируемых в Россию товаров.

По данным издания, ожидается подорожание импортной обуви, бытовой техники, мебели и еды.