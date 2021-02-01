Кабмин выделяет 8 млрд рублей на объекты социальной инфраструктуры в регионах

Правительство РФ выделяет свыше 8 миллиардов рублей на строительство новых объектов социальной инфраструктуры в четырех регионах страны, Минстрой должен оперативно распределить выделенные субсидии, заявил на оперативном совещании со своими заместителями премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник.

Мишустин отметил, что, несмотря на влияние коронавируса на темпы строительства, стройка идет по всей стране и работы не останавливаются.

Федеральным бюджетом предусмотрено порядка 90 млрд. рублей для оказания поддержки в региональном строительстве коммунальной и социальной инфраструктуры в новых жилых районах. Из этой суммы более 8 млрд. рублей будет направлено в Пермский и Краснодарский края, в республику Башкортостан и в Воронежскую область.

Федеральные субсидии направляются на строительство дороги в Перми, школы более чем на тысячу мест в Сочи, поликлинику и подстанцию скорой помощи в Воронеже и на строительство очистных сооружений в Уфе, добавил Мишустин.

По словам главы кабмина, это самые крупные региональные объекты социальной инфраструктуры, которым предназначены федеральные средства.

Для граждан важно улучшать не только свои жилищные условия, но и чтобы были хорошие дороги и рядом находились школы, поликлиники и детские сады, уточнил Михаил Мишустин.

Премьер-министр призвал следить за эффективным расходованием средств, которые выделяются из бюджета на поддержку регионов.

Глава кабинета министров подчеркнул, что "эти деньги должны работать на решение вполне четких задач − повышение уровня доходов населения, создание новых рабочих мест, улучшение качества медицины".