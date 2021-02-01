Путин отметил вклад ЦБ и банков в поддержку населения и экономики

По мнению президента РФ Владимира Путина, "банковская система сыграла очень важную роль" во время мирового кризиса и пандемии: банки участвовали государственной программе поддержки предприятий и населения, реструктуризации кредитов.

"Отмечу, что банковская система страны сыграла очень важную роль в преодолении последствий эпидемии коронавируса. Целый набор инструментов поддержки, который мы предусмотрели для предприятий, компаний, реального сектора экономики, для российских семей в это непростое, прямо скажем, время, был завязан на участии банков", – заявил Путин на совещании с банкирами.

Например, льготная ипотека под 6,5% помогла многим семьям и поддержала строительный сектор. Многие банки участвовали в этой госпрограмме. В прошлом кризисном году около 1,7 миллиона семей смогли купить новую квартиру с помощью ипотеки, что на 400 тысяч больше, чем в благополучном 2019 году.

Центробанк проводил грамотную политику процентных ставок и поддержки банков ликвидностью. Благодря мягкой денежно-кредитной политике Банка России экономика оказалась в состоянии "низких процентных ставок". Это поможет прохождению кризиса.

"Общее смягчение денежно-кредитной политики оно, безусловно, должно способствовать уверенному прохождению кризиса, но и должно привести российский банковский сектор, уже собственно это произошло, в качественно иное состояние – в ситуацию относительно низких процентных ставок", – отметил Путин.Политика ЦБ низких процентных ставок – это "когда заемные средства на расширение и развитие производства, на создание новых рабочих мест, становятся более доступными".