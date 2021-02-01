ЦБ РФ перечислит в бюджет 200 млрд руб. от продажи Сбербанка до 1 апреля

Распоряжение о направлении Центробанком РФ в федеральный бюджет страны 200 млрд. рублей, от сделки по продаже Сбербанка подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Данное распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Из сообщения Минфина РФ следует, что эти средства заложены в доходы федерального бюджета на 2021 год и будут направлены на реализацию общенационального плана восстановления экономики и на выполнение соцобязательств государства в том числе.

Минфин пояснил, что ранее предполагалось, что Центробанк при перечислении доходов от продажи Сбербанка в бюджет РФ получит 300 млрд. рублей и еще "переменный платеж" в 200 млрд. рублей в качестве компенсации убытков от продажи санируемых кредитных организаций в 2021 – 2023 годах.

Однако Банк России лишился этого "переменного платежа" из-за принятого в ноябре прошлого года закона, исключившего норму о покрытии убытков, которые возникли у ЦБ РФ из-за санации кредитных организаций. Следовательно, как поясняют в Минфине, заложенные на компенсацию 200 млрд. рублей, должны быть перечислены в федеральный бюджет.

Сделка по покупке пакета акций Сбербанка у ЦБ была закрыта правительством России 10 апреля прошлого года за счет средств Фонда национального благосостояния. Доля в уставном капитале Сбербанка в размере 50%+1 акция была куплена за 2,139 трлн. рублей. Весной 2020 года в федеральный бюджет ЦБ РФ перечислил денежными средствами 1,05 трлн. рублей.