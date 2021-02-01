Франция призвала Германию отказаться от "Северного потока-2"

Франция призывает Германию отказаться от проекта строительства газопровода "Северный поток-2" в ответ на "репрессии в России", заявил государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон.

Германии предстоит решить судьбу газопровода, поскольку труба проложена по ее землям, подчеркнул Бон. Руководство Франции всегда считало этот проект сомнительным, пояснил политик.

Что касается санкций против России, то "нужно четко понимать, что этого недостаточно", заявил Бон.

В свою очередь правительство Германии считает, что стране нужен "Северный поток-2", и власти не намерены от него отказываться.

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике, представитель фракции "Левых" Клаус Эрнст назвал призыв Франции остановить "Северный поток-2" неразумным и неверным.

Остановка проекта обернется немецким налогоплательщикам высокими ценами на газ и необходимостью выплачивать неустойки за осуществленные инвестиции, отметил Эрнст. Таким образом, отвечать "за неправильное поведение России" пришлось бы немецким налогоплательщикам, заключил политик.