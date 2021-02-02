Минпромторг предложил переводить россиянам деньги на продукты

Минпромторг направил в правительство предложение о продовольственной поддержке ряда граждан с низкими доходами: бедные семьи с детьми, беременные и кормящие женщины, пожилые ежемесячно смогут получать деньги от государства на продукты.

Правительство отказалось от введения продуктовых карточек, сообщили в пресс-службе кабинета министров. Целевые денежные выплаты гражданам только на продукты могут стать хорошей альтернативой фиксированию цен на продукты питания. В такой помощи нуждается около 20 миллионов человек на сумму около 240 миллиардов рублей из бюджета, по данным Минпромторга.

Такая поддержка могла бы стать одним из инструментов сдерживания роста бедности, помощи гражданам с доходом ниже определенного уровня, сообщила "Известиям" эксперт Центра стратегических разработок Елена Разумова.

Профильные ведомства России ведут мониторинг цен на продукты и оперативно реагируют на изменение конъюнктуры, а меры, принятые по стабилизации цен, оказались эффективными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Соглашения, закрепляющие предельные оптовые и розничные цены на сахар и подсолнечное масло, сыграли свою роль, считает замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. "Мы видим существенное снижение цены и на сахар, и на масло, и эти цены сегодня ниже тех, которые заявлены в соглашениях со стороны именно российского ритейла", – заявил заместитель министра в эфире телеканала "Россия 24". При этом он указал, что к дефициту продуктов это не привело, так как в стране производится достаточное количество этих продуктов. Евтухов отметил, что властям не хотелось бы расширять перечень товаров, в отношении которых может действовать такое регулирование цен.