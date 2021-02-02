ЦБ: пик инфляции придется на февраль после всплеска на 5% в январе

Годовая инфляция в России после всплеска в январе на 5,3-5,4% достигнет пика в феврале и нанечт снижаться с марта, сообщается в бюллетене департамента ЦБ РФ исследований и прогнозирования "О чем говорят тренды".

За год рубль подешевел более чем на 30% и это продолжает проявляться в потребительских ценах. "Прекращение со временем действия ряда проинфляционных факторов, в частности, уменьшение эффекта переноса в цены ослабления рубля, приведет к началу замедления инфляции в марте", – прогнозируют в ЦБ.

Пикового значения инфляция достигнет в феврале. "В начале 2021 года годовая инфляция продолжит ускоряться и, предположительно, достигнет своего пика в феврале, после чего начнет снижаться на фоне одновременного замедления месячного роста цен и действия эффекта высокой базы 2020 года", – ссообщается в бюллетене.

По данным Росстата, в 2020 году инфляция в России составила 4,9% – рост цен ускорился в конце года. Это выше прогноза Минэкономразвития (4,6-4,8%), правительства (3,8%) и прогноза Центробанка РФ (4%).

Согласно новым прогнозам инфляция не превысит 4% в конце 2021 года: по оценка Банка России, инфляция в России снизится до 3,5-4% к концу 2021 года, по прогнозу правительства – 3,7%.