Добыча нефти в России резко снизилась в январе

Россия в январе сократила добычу нефти и газового конденсата на 10,3% в годовом выражении до 42,96 млн тонн. Среднесуточная добыча составила 10,16 млн баррелей, сообщает ЦДУ ТЭК.

Экспорт нефти из России составил в прошлом месяце 17,42 млн тонн (- 18,3% в годовом выражении), среднесуточный экспорт – 4,12 млн баррелей.

По системе нефтепроводов "Транснефти" за рубеж поставлено 15,03 млн тонн нефти, из которых 13,77 млн тонн – российские ресурсы, по другим нефтепроводам – 3,65 млн тонн.

Добыча газа в России выросла в январе на 3,8% до 68,1 млрд куб.

По данным Росстата, добыча нефти (без конденсата) в России снизилась в 2020 г. на 9,3% до 478 млн тонн, добыча нефти с конденсатом упала на 8,6% до 512 млн тонн. Вице-премьер Александр Новак заявил 14 января, что добыча нефти в России может слегка вырасти в 2021 г. "Точные цифры мы сейчас не можем назвать", – отметил Новак.