Курьеры не нужны: "Яндекс" покупает грузоперевозку компании "Везет"

Сервис "Яндекс.Такси" объявил о покупке колл-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок таксомоторной группы компаний "Везёт" за 178 миллионов долларов. Часть денег интернет-гигант выплатит по результатам интеграции подразделений, "которая завершится во втором квартале 2021 года".

Клиенты "Везёт" смогут вызывать такси по телефону, как они привыкли, или в приложении "Яндекс Go". А водителям "Везёт" предложат подключиться к платформе "Яндекс.Про". "Сделка позволит "Яндекс.Такси" улучшить клиентский сервис и ускорить развитие логистической платформы, в частности предложить экспресс-доставку посылок и грузов жителям регионов", — сообщил крупнейшиий в России интернет-сервис.

Это очередная попытка "Яндекса" купить активы "Везёт" с 2019 года. В июне 2020 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отказала сервису "Яндекс.Такси" купить ГК "Везет" – эта сделка может привести к ухудшению конкуренции на рынке. Совокупная доля двух компаний составила бы 70% в России, свыше 80% в границах 19 регионах страны и свыше 50% в границах 32 регионах.

Сейчас покупка активов "Везёт" не требует согласования с ФАС.

В отличие от предыдущего соглашения между "Яндекс.Такси" и "Везёт", анонсированного в июле 2019 года, "новая сделка подразумевает приобретение лишь части активов "Везёт", действует в ограниченном количестве регионов и не распространяется на программное обеспечение", – уточнили в "Яндексе".

"Яндекс.Такси" создана в 2018 году в результате слияния бизнеса по онлайн-заказу такси "Яндекса" и Uber в России и соседних странах. Сейчас компания объединяет онлайн-заказ такси, каршеринг, фудтех и доставку под брендом Яндекс Go (сервис Яндекс.Такси до августа 2020 года в России), а также управляет сервисами Яндекc.Драйв, Uber Russia, Yango, Яндекс.Еда, Яндекс.Лавка, Ultima и услугами по экспресс-доставке продуктов, отправке посылок и перевозке грузов.

Группа компаний "Везёт" создана в мае 2017 года по итогам объединения агрегаторов такси "Сатурн" и "Рутакси". Поездку "Везёт" можно заказать и при помощи мобильного приложения, и по телефону.